München, Stuttgart (epd). Eine berufliche Weiterbildung eröffnet Verdienst- und Karriereperspektiven: Meister, Fachwirte und Techniker verdienen deutlich mehr als Beschäftigte mit Berufsausbildung ohne Weiterbildung. "Bei Einkommen, Führungsverantwortung und Beschäftigungssicherheit erreichen beruflich Weitergebildete in vielen Bereichen ein ähnliches Niveau wie Hochschulabsolventen", teilte der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag unter Berufung auf eine neue Studie am Freitag mit. Die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen hatten die Studie gemeinsam beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Auftrag gegeben.

Wie deutlich sich eine Weiterbildung beim Einkommen bemerkbar macht, zeige unter anderem das Gehalt: Beschäftigte mit Weiterbildungsabschluss verdienen im Durchschnitt rund 4.500 Euro brutto im Monat. Bei Beschäftigten mit Berufsausbildung ohne Weiterbildung sind es nicht ganz 3.200 Euro. Auch beim Stundenlohn zeigt sich der Unterschied: Weitergebildete kommen im Durchschnitt auf rund 28,70 Euro brutto, Beschäftigte mit Berufsausbildung auf rund 21,40 Euro, heißt es in der Mitteilung.