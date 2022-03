München (epd). In Baden-Württemberg und Bayern haben laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) jeweils 51 Prozent der Befragten einen Organspendeausweis, oder sie haben ihre Entscheidung auf einem Ausweis notiert - so viele Menschen wie in sonst keinem anderen Bundesland. Im bundesweiten Durchschnitt treffe dies nur auf 41 Prozent der Befragten zu, teilte die TK-Landesvertretung Bayern am Montag in München mit. In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sei es sogar nur etwa jeder fünfte Befragte. Wer einen Organspendeausweis ausfülle, der entscheide sich in 94 Prozent der Fälle für eine Spende, hieß es weiter. Der Organisation Eurotransplant zufolge warten aktuell bundesweit 8.470 Menschen auf eine Organtransplantation, vor einem Jahr waren es zum Stichtag 1. Januar noch rund 9.200 Betroffene.