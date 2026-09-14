München (epd). Acht evangelische Gemeinden in Bayern laden am 3. Oktober zur Feier des zwölften "Christustags" ein. Das Motto der überregionalen Glaubenskonferenz laute in diesem Jahr "Trotz aller Unsicherheit - Jesus ist unser Frieden", teilte der Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern (ABC) am Montag in einer Pressemitteilung mit. Angesichts aktueller Krisen wolle der Christustag Menschen zeigen, dass es inmitten "existentieller Ängste und Bedrohungen so etwas wie Frieden, Geborgenheit, Zuversicht und Hoffnung geben kann", schreibt der Vorsitzende des ABC, Pfarrer Till Roth, in seinem Grußwort.

Der Christustag findet den Angaben zufolge an acht Orten in Bayern statt: in Bayreuth, Hersbruck (am 4. Oktober), Lauben (Dekanat Memmingen), Lohr am Main, München, Neuendettelsau, Rentweinsdorf (Dekanat Rügheim) und Wassertrüdingen. An jedem der Orte sind Gottesdienste, theologische Vorträge oder Podiumsdiskussionen geplant. Beteiligt sind unter anderem der frühere Vizepräsident der Landessynode, Hans Stiegler, sowie der in der Ukraine wirkende Pfarrer Alexander Gross.

Christustag seit 2012

Der Christustag wird seit 2012 vom Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern veranstaltet. In dem theologisch konservativen Netzwerk sind kirchliche Gemeinschaften, Verbände und Werke zusammengeschlossen, die bekenntnislutherische, bruderschaftlich-kommunitäre, charismatische und pietistische Prägungen innerhalb der evangelischen Landeskirche vertreten.