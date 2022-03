Nürnberg (epd). In der evangelischen Landeskirche entsteht eine neue übergreifende Einrichtung. Unter einem Dach sollen demnächst das Amt für Jugendarbeit (AfJ), das Amt für Gemeindedienst (AfG) und die Gemeindeakademie zusammenarbeiten, wie der bayerische Landesjugendpfarrer Tobias Fritsche am Dienstag in seinem Bericht vor der Landeskonferenz der Hauptamtlichen der Jugendarbeit sagte. Die Einrichtung, die derzeit noch "Baustelle C" genannt wird, soll ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kirchengemeinden und Dekanate unterstützten, begleiten, beraten oder Impulse setzen und Netzwerke bilden.

"In Zeiten von weniger Ressourcen rutschen wir zusammen", sagte Fritsche bei der Online-Konferenz, man gehe von 30 Prozent weniger Finanzen bis zum Jahr 2030 aus. Außerdem müsse sich die Kirche auf einen "drastischen Fachkräftemangel im Bereich der kirchlichen Berufsgruppen" einstellen. Arbeitsbereiche der Baustelle C sollen unter anderem die "Kirche mit Kindern", Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit und digitale Kirche oder interkulturelle Kirche sein. Die Geschäftsstelle des Amts für Jugendarbeit soll innerhalb der Einrichtung erhalten bleiben, sagte Fritsche.

Der Zusammenschluss der drei Einrichtungen werde voraussichtlich im Juli 2022 vom Landeskirchenrat beschlossen, erklärte Kirchenrätin Andrea Heußner, die im Landeskirchenamt für das Referat "Spiritualität und Generationen" zuständig ist. Geplant ist, dass die Baustelle C voraussichtlich 2025 in den Evangelischen Campus Nürnberg (ECN) in der ehemaligen Oberpostdirektion einzieht.