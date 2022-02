Landau, München (epd). Der frühere Erzbischof von München und Freising, Kardinal Friedrich Wetter, gibt die Ehrenbürgerschaft der Stadt Landau in der Pfalz zurück. Als Grund nennt Wetter, der aus Landau stammt, die gegen die Kirchenführung in München in einem neuen Gutachten erhobenen Vorwürfe über Versäumnisse beim Umgang mit sexuellem Missbrauch. Die Stadt Landau und das Bistum Speyer, in dem Wetter vor seinem Wechsel nach München Bischof war, zollten der Entscheidung Wetters am Mittwoch Respekt.

Die Gründe seines Verzichts erklärte Wetter nach Angaben der Stadt Landau in einem Schreiben an Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) und die Mitglieder des Stadtrats. Er wolle nicht, "dass durch die Auseinandersetzungen um meine Person der Friede der Stadt gestört wird", heißt es in dem Schreiben. Seine Verbundenheit mit Landau halte Friedrich Wetter aber trotz der Rückgabe der Ehrenbürgerwürde aufrecht.