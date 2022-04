Passau (epd). Der Bayerische Rundfunk überträgt den Karfreitags-Gottesdienst am 15. April (10 Uhr) aus der evangelischen Stadtpfarrkirche St. Matthäus in Passau. Der Gottesdienst werde live in BR 1 und im DLF übertragen, teilte das Dekanat Passau am Freitag mit. Es predigt der Passauer evangelische Dekan Jochen Wilde.

In seiner Predigt werde er auf die Passionsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas eingehen, die den Fokus auf die Menschen an Jesu Seite richte. Am Kreuz erführen die Menschen Vergebung und Befreiung - auch unter den Lasten von Krieg, Corona, Klimawandel und persönlichen Krisen, hieß es. Die musikalische Gesamtleitung liegt bei Kirchenmusikdirektor Ralf Albert Franz.