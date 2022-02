München (epd). Studierende der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) München können ab Sommer ihre Praktika auch bei der Diakonie München und Oberbayern absolvieren. Das haben die beiden Institutionen in einem Kooperationsvertrag vereinbart, teilte die Diakonie am Freitag mit. Als Partnerin biete die Diakonie den Studierenden der Sozialen Arbeit "fundierte, zielgerichtete und intensiv begleitete Praxisphasen", so Vorstandssprecher Thorsten Nolting.

Das Modell "Studieren mit vertiefter Praxis" habe 2019 eine Pilotphase mit dem Katholischen Männerfürsorgeverein gestartet, sagte die zuständige KSH-Projektleiterin Diana Haberl im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Durch intensive Praxisphasen sollten die Studierende bereits während des Studiums in ihr Berufsumfeld eingebunden werden. 2021 sei die Caritas als Partnerin eingestiegen, nun folge die Diakonie München und Oberbayern. "So können wir den Studierenden eine möglichst breite Palette an Standorten und Handlungsfeldern bieten", sagte Haberl.