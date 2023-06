Dresden, Lenggries (epd). Der Katholische Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ist am Mittwochabend in Dresden an mehrere Initiativen verliehen worden. Das Erzbischöfliche St. Ursula-Gymnasium im bayerischen Lenggries wurde für "Mädchen für Migranten" mit dem mit 2.000 Euro dotierten dritten Preis ausgezeichnet, wie das Bistum Dresden-Meißen in Dresden mitteilte. In dem Projekt arbeiten Schülerinnen als Integrationshelferinnen.

Die Katholische Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt erhielt den mit 5.000 Euro dotierten ersten Preis, . Geehrt wurde damit ihr Projekt "Kirche für Demokratie. Verantwortung übernehmen - Teilhabe stärken".Den zweiten Preis erhielt der Bund der St. Sebastianus Schützenjugend für sein bundesweites Projekt "Schützen gegen Rechts" (3.000 Euro), das sich gegen eine rassistische Vereinnahmung der Schützenbewegung stellt.

Die Auszeichnung wurde zum fünften Mal verliehen, erstmals gemeinsam von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Eine Jury hatte die Preisträger aus 39 Bewerbungen ermittelt.