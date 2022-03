Großkarolinenfeld (epd). Lego-Steine als Geburtstagsgeschenk - diesen Wunsch haben offenbar nicht nur viele Kinder, sondern auch eine Kirche im oberbayerischen Großkarolinenfeld. Anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens lädt die älteste evangelische Kirche in Oberbayern daher 60 Kinder ein, ein Wochenende lang Bauwerke aus den bunten Steinen zu errichten. Die Aktion findet am ersten Aprilwochenende in der Max-Joseph-Halle in Großkarolinenfeld statt.

Auch die evangelische und die katholische Kirche des Orts sollen nachgebaut werden, erzählt die Organisatorin Magdalena Horche dem Evangelischen Pressedienst (epd). Während die Hände bauen, dürfen die Ohren Geschichten aus der Bibel hören, es wird gesungen, gespielt und "gemeinsam eine Menge Spaß gehabt". Beim Familientag am Sonntag können Besucher dann die entstandene Lego-Stadt besichtigen. Außerdem gibt es eine "Auktion der Talente" zugunsten der Sanierung der in die Jahre gekommenen Kirche und ein Programm mit Zaubershow, Artistik, Tanz und Musik.

Die Gemeinde organisiert die "Legotage" zum ersten Mal. Die Steine mietet sie dafür über "Kinder entdecken die Bibel" (KEB) München, die das Format fest in ihrem Programm haben. Die Aktion ist ein Bestandteil des Festprogramms zum 200. Geburtstag der klassizistischen Kirche in Großkarolinenfeld. Neben vielen übers Jahr verteilten Veranstaltungen plant die Gemeinde im September ein Festwochenende mit dem bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.