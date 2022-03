Nürnberg, Neuendettelsau (epd). Mit einer neuen Veranstaltungsreihe will das landeskirchliche Partnerschaftszentrum Mission EineWelt "Menschen mit Missionshintergrund" in den Blick nehmen. Es gebe viele Menschen, die "in missionarischen Zusammenhängen aufgewachsen sind", teilte Mission EineWelt mit. Kinder und Enkel von Missionarinnen und Missionaren sollen bei der Reihe "Missionary Kids - Kinder der Mission" ihre Geschichten erzählen, hieß es.

In Neuendettelsau als Zentrum der bayerischen Mission seien Lebensläufe nicht selten, wonach Menschen mit ihren Eltern ins Ausland gezogen oder sogar dort geboren sind. Ob die in Ländern wie Tansania oder Papua-Neuguinea gemachten Erfahrungen die jungen Menschen besonders geprägt, ob sie das Aufwachsen in verschiedenen Kulturen eher bereichernd oder belastend fanden, wie das Leben in Missionsfamilien ganz grundsätzlich war, darüber sollen sie berichten.

Der Auftakt zur Vortragsreihe findet am kommenden Dienstag (8. März) in der Zentrale von Mission EineWelt in Neuendettelsau unter der Überschrift "Meine Kindheit in Papua-Neuguinea" statt. Alle weiteren bislang geplanten Vorträge am 25. März, 28. April und 20. Mai finden in Nürnberg im Sophiensaal am Lorenzer Platz statt, hieß es weiter. Weitere Informationen und Details zu den Veranstaltungen finden sich auf der Internetseite von Mission EineWelt.