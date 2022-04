Würzburg (epd). Das Bayerische Kinder & Jugend Filmfestival macht dieses Jahr vom 3. bis 17. Juli in Würzburg Station - und für das dortige Kinderprogramm suchen die Festivalmacher noch Mitglieder für die Kinderjury. Das fünfköpfige Gremium schaut sich alle Filme des Kinderprogramms an und kürt am Ende die zwei besten bayerischen Kinderfilmproduktionen, wie der Bayerische Jugendring (BJR) am Dienstag mitteilte. Drei der fünf Jury-Sitze sind für unterfränkische Juroren bis maximal 14 Jahre reserviert, die selbst schon Filme produziert haben oder einfach gerne Filme anschauen.

Die Jurysitzung findet am 25. Mai in Würzburg statt, Bewerbungen müssen bis zum 1. Mai eingereicht werden. Die erforderlichen Unterlagen gibt es zum Download auf der Internetseite des Festivals. Das Festival wird vom BJR zusammen mit dem JFF Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis organisiert und vom bayerischen Sozialministerium gefördert. Neben dem Kinderprogramm gibt es auch ein Jugendprogramm, dass sich an Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre richtet. Die Filme können digital für zu Hause, für Schulen oder Bildungseinrichtungen gebucht werden.

Das Festival gibt es seit 1989, es findet inzwischen alle zwei Jahre abwechselnd in den bayerischen Regierungsbezirken statt. Wegen der Corona-Pandemie ist das Festival heuer größtenteils noch rein digital - nur die Workshops und die Preisverleihungen finden in Präsenz in Würzburg statt.