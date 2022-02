Nürnberg (epd). Am Dienstag (8. Februar) startet das Europäisch-Bayerische Kindertheaterfestival "Panoptikum" in Nürnberg. Wie das veranstaltende Theater Mummpitz am Montag mitteilte, wolle man "gerade in diesen Tagen zeigen, was Kunst für Kinder ist". Für das internationale Festival werden Theater, Künstlerinnen und Künstler aus zehn europäischen Ländern sowie aus sechs bayerischen Städten anreisen. Man habe sich für eine analoge Ausrichtung entschieden, weil man den Nürnberger Kindern und Erwachsenen möglich machen wolle, "neue Theatererlebnisse zu genießen" und man auch in diesem Jahr versuche, Treffpunkt für professionelle Theatermachende zu sein.

In 65 Vorstellungen an sechs Tagen soll es Schauspiel, Tanz, Musik, Figuren- und Objekttheater sowie Installationen für alle Altersklassen geben. Die Sprache werde fast durchgehend deutsch sein, viele Aufführungen kämen ganz ohne Sprache aus. Die Veranstaltungen finden mit 2G-Plus beziehungsweise 3G für Kinder unter 12 Jahren, mit 50 Prozent Platzkapazität und einer Sperrstunde ab 22 Uhr statt. Parallel zum Festival läuft ein Forschungsprojekt mit Theaterstudierenden aus Regensburg und europäischen Kunstschaffenden rund um das Thema "Memories".