Nürnberg, München, Weilheim (epd). Ein Segnungsgottesdienst für Schwangere oder ein Silvesterabend für Singles im Gemeindehaus sind zwei Beispiele für ehrenamtliche Projekte in der bayerischen Landeskirche, die sich an Menschen in bestimmten Lebensphasen richten. Wie die Landeskirche am Mittwoch mitteilte, schreibt sie ihren Ehrenamtspreis 2022 für solche Initiativen aus: Angebote für Kinder, die zu alt für Kindergruppen und zu jung für den Konfirmandenkurs sind, für neu Zugezogene oder für Menschen im Übergang zum Ruhestand.

Bis zum 3. Juni 2022 können Projekte und realisierte Ideen, die vor allem ehrenamtlich getragen sind, online eingereicht werden. Sie können aus Gemeinden, Dekanaten, Kirchenkreisen, landesweiten Diensten und Einrichtungen kommen oder Kooperationen mit der Diakonie sein, teilte der Fachbeirat Ehrenamt im Amt für Gemeindedienst in Nürnberg mit. Der Fachbeirat wähle sechs Preisträgerprojekte aus, die jeweils mit 1.000 Euro und einem professionellen Projektvideo oder einer Team-Maßnahme dotiert sind. Die Ansbacher St. Gumbertus-Stiftung unterstützt den Ehrenamtspreis 2022 und finanziert vier Preisgelder, hieß es.

Die Preisverleihung soll im Rahmen eines Ehrenamtstages im Dekanat Weilheim im Dezember 2022 stattfinden.