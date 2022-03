Großkarolinenfeld (epd). Die evangelische Kirche im oberbayerischen Großkarolinenfeld trennt sich von ihren alten Sitzmöbeln. Weil die Gemeinde im Rahmen einer Sanierung künftig auf flexible Bestuhlung setzt, bietet sie ihre alten Kirchenbänke zum Verkauf an. Passend zum 200-jährigen Jubiläum der Gemeinde können Interessierte die 60 Jahre alten Bänke zum Preis von je 200 Euro erwerben, wie der Fördervereinsvorsitzende Jörg Gottfriedsen am Dienstag mitteilte. Die Einnahmen kommen der Sanierung der ältesten evangelischen Kirche in Oberbayern zu Gute.