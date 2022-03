Stuttgart (epd). Aus der Not während der Corona-Zeit will die Synode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg eine Tugend machen: Die Teilnahme an Synodaltagungen via Internet wird auch nach Ende der Pandemie möglich sein. Dazu hat die Synode am Samstag in Stuttgart die Kirchenverfassung geändert. Das Mitwirken an geheimen Abstimmungen aus der Distanz wird aber auch künftig nicht möglich sein.

Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, wies darauf hin, dass eine Teilnahme via Internet die Ausnahme bleiben soll. "Wir wollen audiovisuelle Teilnahmen sehr eng begrenzen." Gedacht sei an Synodenmitglieder, die wegen eines Krankenhausaufenthalts, einer Dienstreise oder der Betreuung kranker Angehöriger nicht vor Ort sein könnten.