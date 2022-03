Ansbach, Heilsbronn (epd). Der Referent der Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski, Kirchenrat Martin Reutter, wird Prior des Evangelischen Kloster Konvents Heilsbronn (EKKH). Am 29. April wird Reutter in sein neues Amt eingeführt, das der 58-Jährige neben seiner Referentenaufgabe übernimmt, wie er am Montag auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mitteilte. Reutter folgt im Amt des EKKH-Priors auf den ehemaligen Ansbach-Würzburger Regionalbischof und früheren Konventsprior Christian Schmidt, hieß es weiter.

Reutter sagte dem epd, er sei überzeugt, "dass dritte Orte zur Spiritualität wichtig sind und neu auch künftig neu wichtig werden", um mit Gott und anderen auch außerhalb der Kirchengemeindearbeit in Beziehung zu leben: "Dritte Orte der Spiritualität tragen als motivierte Trägergruppen Kirche und Gemeinden mit." Der Evangelische Konvent Kloster Heilsbronn steht Frauen und Männern offen. Er wurde im Herbst 2006 von Christian Schmidt und Gleichgesinnten gegründet. Die Mitglieder pflegen nach eigenen Angaben zisterziensische Traditionen aus einer evangelischen Perspektive.

Eine Besonderheit des EKKH ist, dass er aus zwei Kreisen besteht. Jedes Mitglied ist nur einem der beiden Kreise zugeordnet. Der Münsterkreis ist vor allem für Menschen aus der Region gedacht, er trifft sich jeden Freitag um 17.30 Uhr zur Vesper im Münster, einmal im Monat wird anschließend auch gemeinsam gegessen. Der Klosterkreis kommt zwölf Tage pro Jahr - aufgeteilt auf vier Blöcke - in Heilsbronn zusammen. Zwei Wochenenden im Jahr tagen Münster- und Klosterkreis zusammen. Der Konvent lebt nach eigenen Angaben "ökumenische Offenheit".