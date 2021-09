Klavierkonzert auf Kirchenbaustelle

München (epd). Mit dem Konzertflügel auf die Kirchenbaustelle: Die international tätige Pianistin Laura Konjetzky gibt am 2. Oktober ein Konzert auf der Baustelle der evangelischen Evangeliumskirche im Münchner Stadtteil Hasenbergl. Die 44-Jährige ist Jurorin beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert", wurde unter anderem mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet und hat für ihre Kompositionsarbeiten mehrere Stipendien erhalten, teilte die Gemeinde mit.

Die denkmalgeschützte Evangeliumskirche wird seit März 2021 für rund 5,8 Millionen Euro in Kooperation mit der Diakonie Hasenbergl zu Bayerns erster Diakoniekirche umgebaut. Ziel ist eine enge Verzahnung von kirchlichen und diakonischen Angeboten mit dem Gemeindeleben sowie eine stärkere Öffnung ins Viertel. Die Diakoniekirche solle "ein echtes Zentrum" für das Stadtviertel werden, sagte Dekan Felix Reuter dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Spendenerlöse des Konzerts fließen in die Baukasse der Gemeinde.

Laura Konjetzky lasse sich zu ihrer Musik von dem Baustellenambiente inspirieren, hieß es in der Mitteilung. "Der besondere Raum der Kirche im Umbruch inspiriert mich zur Auseinandersetzung mit einem immateriellen Klangraum, den ich durch freie Improvisation am Flügel entstehen lasse", so die Künstlerin. Den Flügel für das Konzert stellt die Firma "Steinway & Sons", Kooperationspartner des Konzerts ist die Bayerische Architektenkammer.