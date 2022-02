Nürnberg (epd). Klimaaktivisten verschiedener Gruppierungen wollen kommenden Sonntag (20. Februar) in Nürnberg genießbares Essen aus Müllcontainern von Supermärkten und Discountern retten. Am Montag planen sie, die gestohlenen Produkte "100 Sekunden vor 12 Uhr" vor der Lorenzkirche an Passanten zu verteilen, teilte die Gruppe "Extinction Rebellion" am Montag mit. Man ahme damit die Aktion des Jesuitenpaters Jörg Alt nach, der vor zwei Monaten bereits ein solches Containern durchgeführt hatte. Weil das Containern in Deutschland strafbar ist, ist gegen ihn ein Verfahren wegen "Diebstahls in einem besonders schweren Fall" anhängig.

Ziel der Protestaktion des zivilen Ungehorsams und der Verteilungsaktion sei es, das Retten von Essen zu entkriminalisieren und aufzuzeigen, wie viel gutes Essen in Mülltonnen landet. Darüber hinaus wolle man darüber aufklären, dass auf die vermeidbare Verschwendung von Lebensmitteln vier Prozent der in Deutschland produzierten Treibhausgasemissionen zurückgingen, heißt es in der Mitteilung.