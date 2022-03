Nürnberg (epd). Fridays For Future (FFF) ruft am 25. März zum Globalen Klimastreik kurz vor Sonnenuntergang auf. Auch FFF Nürnberg beteiligt sich an den Protesten, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Zeitpunkt sie bewusst gewählt wurde und symbolisch für die immer stärker werdenden systemischen Krisen stehe. "Coronainzidenz bei fast 2000, ein neuer Kalter Krieg und eine eskalierende Klimakrise: Die Welt wird zunehmend dunkler", sagte eine Sprecherin. Mit der Demonstration solle aber ein positives Zeichen gesetzt werden, für eine Welt ohne Klimakrise, Ausbeutung und Krieg.

Der genaue Streckenverlauf der Demonstration muss noch zwischen den jungen Klimaaktivisten und dem Ordnungsamt der Stadt Nürnberg ausgehandelt werden. Es ist unter anderem strittig, ob die Demonstration ein Stück über den Frankenschnellweg laufen darf. Im Vorfeld wurde eine Versammlung rund um die Lorenzkirche angemeldet, auf der verschiedene gesellschaftliche Gruppen diskutieren sollen, was Klimagerechtigkeit ist, und mit welchen Mitteln sie erreicht werden kann.

Unter dem Motto #peoplenotprofit wird am 25. März weltweit gegen das aktuelle Gesellschaftssystem protestiert. "Unser Wirtschaftssystem und globale Ungleichheiten befeuern die Klimakrise - und fahren damit unser aller Lebensgrundlagen gegen die Wand", so ein Pressesprecher von Fridays For Future Nürnberg.