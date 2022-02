Bad Tölz (epd). Von Windsbach bis Regensburg: Beim Knabenchorfestival präsentieren sich vom 25. bis 29. Mai die besten bayerischen Sängerensembles in Bad Tölz. In vier großen Konzerten zeigten der Windsbacher Knabenchor, die Augsburger Domsingknaben, die Regensburger Domspatzen und der Tölzer Knabenchor in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt ihr Können, teilten die Veranstalter am Montag mit. Für ein Sonderkonzert reise im Oktober der Londoner Trinity Boys Choir an. Schirmherrin des Festivals ist Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU).