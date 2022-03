Iphofen (epd). Das Knauf-Museum in Iphofen widmet sich in einer Sonderausstellung dem Mensch hinter der öffentlichen Schauspielerin, Sängerin und Stilikone Marilyn Monroe (1926-1962). Monroe sei die meistfotografierte Frau des 20. Jahrhunderts, ihre Beliebtheit ungebrochen, teilte das Museum am Mittwoch mit. Am 4. August jährt sich Monroes Todestag zum 60. Mal. Die Ausstellung vom 27. März bis 6. November lege den Schwerpunkt auf die wenig bekannten Seiten Monroes, hieß es.

Das Knauf-Museum zeigt 200 ausgewählte Objekte aus Monroes Privatleben, aus ihrer Karriere sowie Einzelstücke aus dem Besitz von Zeitgenossen. Sie sind Teil der weltweit tourenden Privatsammlung von Ted Stampfer, der nach eigenen Angaben "die größte und vielfältigste Sammlung von Marilyn-Devotionalien" zusammengetragen hat. Gezeigt würden Kleidungsstücke, Accessoires, Pflege- und Stylingprodukte, Requisiten, private Briefe und Filmdokumente sowie Fotografien.

Monroes Einfluss auf Filmindustrie, Mode, Kunst und Lifestyle ihrer Zeit prägte Generationen, teilte das Museum weiter mit. Sie sei deshalb eine der kulturhistorisch interessantesten Personen des vergangenen Jahrhunderts. In der Ausstellung gehe es auch um Monroes Emanzipation als Frau in einer von Männern dominierten Filmbranche. Sie habe sich Mitspracherechte erkämpft und auch eine eigene Filmproduktionsgesellschaft gegründet, um unabhängiger zu werden.