Regensburg (epd). Das Kunstforum Ostdeutsche Galerie (KOG) in Regensburg widmet sich in seiner kommenden Ausstellung dem polnischen Gegenwartskünstler Paweł Althamer. Er ist auch Träger des Lovis-Corinth-Preises 2022. Die Ausstellung vom 3. Juni bis 11. September gebe Einblick in das Gesamtkunstwerk des Künstlers, teilte das KOG am Mittwoch mit.

Im Mittelpunkt der Ausstellung "Paweł Althamer. Lovis-Corinth-Preis 2022" steht laut Mitteilung der kollaborative Aspekt von Althamers Schaffen. Die gezeigten Werke stammten aus polnischen und deutschen Museen sowie aus Privatsammlungen. Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehören Althamers Selbstporträt "MAMA III" (2016), die Skulptur "#blackprotest" (2016) sowie eine erst jüngst entstandene Arbeit. In Form eines Puppenhauses verarbeitet Althamer darin persönliche Inhalte, indem er Parallelen zu seiner Biografie zieht.

Die Verleihung des Lovis-Corinth-Preises 2022 an Althamer werde im Rahmen der Vernissage am 2. Juni stattfinden. Ausgezeichnet mit dem Lovis-Corinth-Preis werden laut Angaben bildende Kunstschaffende, deren Werk einen inhaltlichen oder biografischen Bezug zum östlichen Europa aufweist. Bisherige Preisträger waren Oskar Kokoschka (1976), Markus Lüpertz (1990), Sigmar Polke (1993), Katharina Sieverding (1996), Magdalena Jetelová (2006), Jiří Georg Dokoupil (2012) und zuletzt Peter Weibel (2020).