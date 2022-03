Nürnberg (epd). Das Ehrenamt könnte in den Kirchen immer wichtiger werden, wenn die Kirchensteuern knapp werden. Das Amt für Gemeindedienst (AfG) der evangelischen Kirche in Bayern will über dieses Thema online bei einem Fachkongress am 11. und 12. März diskutieren. Unter dem Motto "(Schon längst) unterwegs zu einer Ehrenamtskirche?" veranstaltete man einen digitalen Think-Tank, teilte das AfG am Donnerstag mit. 100 Hauptberufliche und Ehrenamtliche aus kirchlichen und nichtkirchlichen Bezügen und aus benachbarten Landeskirchen sprechen über diesen Bereich der Kirchenentwicklung.

Schon jetzt sei ein großer Teil der Landeskirche von ehrenamtlichem Engagement getragen, heißt es in der Mitteilung. Ziel des Kongresses sei, Zukunftsideen und Handlungsimpulse zu bündeln. Die inhaltlichen Kernfragen des Fachkongresses seien, wie Ehrenamtlichkeit und Hauptberuflichkeit in der Zukunft gestaltet, welche theologischen Begründungen verwendet würden und welche Hoffnungen damit verknüpft seien, erklärte Gudrun Scheiner-Petry, Leiterin des Amtes für Gemeindedienst. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien gezielt eingeladen worden und stammten aus unterschiedlichen Regionen und Ebenen der Landeskirche.