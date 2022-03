Passau (epd). Orchester müssen bei der Auswahl und Verlängerung ihrer Chefdirigenten nach Forderung der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) beteiligt werden. Aktueller Hintergrund ist der Fall der Niederbayerischen Philharmonie Passau, heißt es in einer DOV-Mitteilung vom Mittwoch. Entgegen der Bitte des Orchesters nach einer künstlerischen Neuausrichtung und Beteiligung an diesem Prozess seien die Verträge von Intendant Stefan Tilch und Generalmusikdirektor Basil H.E. Coleman am Landestheater Niederbayern nochmals um drei Jahre bis 2026 verlängert worden.

Die Mitglieder der Niederbayerischen Philharmonie seien von der Verlängerungsentscheidung überrascht worden, hieß es. "Es ist mehr als bedauerlich und für engagierte Orchestermitglieder auch frustrierend, dass der Wunsch des Orchesters ignoriert wurde", sagte DOV-Geschäftsführer Gerald Mertens. Um neue Impulse zu setzen und Abwechslung zu schaffen, sei es in Orchestern und Theatern üblich, dass Dirigenten oder Intendanten in der Regel nach fünf bis zehn Jahren wechseln. Tilch und Coleman sind bereits seit 20 beziehungsweise 23 Jahren in Passau tätig. Die Niederbayerische Philharmonie ist das Orchester des Zweckverbandes Landestheater Niederbayern mit Hauptsitz in Passau.