Passau, Landshut (epd). Am 6. Februar, dem Sonntag nach Lichtmess, finden im evangelischen Kirchenkreis Regensburg zwei Künstler-Gottesdienste statt. In der Christuskirche Bad Füssing präsentiert der Bildhauer Andreas Kuhnlein in einem besonderen Gottesdienst (10 Uhr) seine Holzskulptur, teilte das Dekanat Passau am Donnerstag mit. Dekan Jochen Wilde hält die Predigt. An Lichtmess (2. Februar), dem traditionellen Ende der Weihnachtszeit, drehe sich alles um "Hoffnung, Leben, Licht", so das Motto der Künstler-Gottesdienste.

Das Dekanat Landshut lädt ebenfalls am 6. Februar (um 10 Uhr) zu seinem inzwischen zweiten Künstler-Gottesdienst in die Christuskirche in Landshut ein. Präsentiert wird ein Werk des Münchner Künstlers Manfred Mayerle. Es predigt Dekanin Nina Lubomierski. Die Künstler-Gottesdienste wurden im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, sie waren Teil einer Initiative der Landeskirche zur Unterstützung von Kunstschaffenden in der Corona-Krise.