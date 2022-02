München (epd). Für ein künstlerisches Gemeinschaftsprojekt in der Kunsthalle München braucht die britische Künstlerin Rebecca Louise Law insgesamt 200.000 getrocknete Blumen. Die getrockneten Blüten sollen Teil ihrer Installation "Receptacle" (zu deutsch: Blütenboden) werden, die ab 3. Februar kommenden Jahres als einer der Höhepunkte der Ausstellung "Flowers Forever. Blumen in Kunst und Kultur" in der Kunsthalle München zu sehen sein soll. Die Menschen aus München und dem Umland werden aufgefordert, schöne Blumen zu sammeln, zu trocknen und dem Projekt beizusteuern. Als Blütenboden bezeichnet man den Teil eines Blumenstiels, an dem die Organe der Blüte wie etwa die Blütenblätter oder auch der Stempel angewachsen sind.