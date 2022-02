Regensburg (epd). Vom 8. März bis 3. April findet in Regensburg die Internationale Kurzfilmwoche statt - wegen der Corona-Pandemie erneut als Online-Festival. Im Mittelpunkt stehe das Thema "Transformation", teilte die künstlerische Leiterin Insa Wiese am Dienstag mit. Die Corona-Pandemie habe für Veränderungen im Alltag gesorgt, vor allem der Kulturbereich sei davon betroffen.

In vier Filmprogrammen will sich die Kurzfilmwoche dem Themenkomplex annähern: Transformation des Menschen, der Beziehungen, der Gesellschaft und der Welt. Das Festival präsentiert in fünf Wettbewerben Kurzfilme der vergangen zwei Jahre aus aller Welt. Daneben gebe es Sonderprogramme, in denen auch ältere Kurzfilme gezeigt würden. Für Filmschaffende sind zusätzliche Branchenevents geplant.

Die Internationale Kurzfilmwoche Regensburg wurde 1994 vom Regensburger Arbeitskreis Film gegründet und findet seitdem im jährlichen Turnus statt. Bis zur Pandemie lockte sie Tausende Besucher nach Regensburg mit Wettbewerben, Sonderprogrammen, Ausstellungen, Workshops und Vorträgen.