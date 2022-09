Nürnberg (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat die Kirchen aufgefordert, die Alltagssorgen der Menschen besser zu kennen. Bei einer Veranstaltung zum 100-jährigen Bestehen des Predigerseminars in Nürnberg, einer Ausbildungsstätte für den Pfarrernachwuchs, sagte der Bischof am Samstag, die Kirche müsse etwa "Wärmenetzwerke bilden, wenn im Winter Menschen nicht mehr genügend Geld zum Heizen haben. "Wenn wir wirklich fromm sind, dann müssen wir wahrnehmen, was in der Welt abgeht", sagte er.

Er plädierte auch für eine größere Offenheit und Pluralität der Gesamtheit der Pfarrerinnen und Pfarrer. Die Gesellschaft sei lebendig und bunt, aber die Kirchen seien immer noch "ziemlich homogen".

In der Diskussion zur Ausbildung in der Kirche schlug die Vorsitzende der evangelischen Jugend Bayern, Katrin Vogelmann, mehr Angebote für junge Erwachsene vor. Sie könne sich vorstellen, ihnen in kirchlichen Gärten zu ermöglichen, Salat anzubauen oder ihnen Gemeindehäuser als "Homeoffice"-Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. "Probiert etwas aus - ohne Bürokratie", sagte Vogelmann.

Wie Menschen der Zugang zur Kirche neu eröffnet werden kann, müsse in der Pfarrerausbildung in Zukunft wichtig sein, sagte in seinem Grußwort der Personalreferent der Landeskirche, Stefan Reimers. Das Vikariat müsse die Gemeinde und die Arbeitsfelder abbilden und werde nicht mehr an den Ort Predigerseminar gebunden sein. Das Aus für das traditionsreiche Haus in der Veilhofstraße im Jahr 2024 war im vergangenen Jahr beschlossen worden.

Das Predigerseminar wurde 1922 gegründet. Bis heute wurden hier etwa 3.000 bayerische Pfarrerinnen und Pfarrer ausgebildet. Zurzeit durchlaufen etwa 100 Vikarinnen und Vikare in fünf festen Gruppen das Lernvikariat. Der heutige Leiter ist Rektor Manacnuc Lichtenfeld.