München (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp hat Politik und Kirche dafür kritisiert, mit großen Gesten Vertrauen zu verspielen. "Wo Menschen das eine sagen und das andere tun, geht Vertrauen verloren", sagte Kopp laut Predigtmanuskript am Mittwoch im Buß- und Bettagsgottesdienst in der Münchner Matthäuskirche. In der Gesellschaft gebe es derzeit viel Wut. Ein Grund dafür sei, dass Menschen immer wieder erleben, wie weit Worte und Taten auseinanderliegen.

Wut sei menschlich und könne Dinge auch in eine gute Richtung bringen, betonte der Landesbischof. Oft stecke dahinter eine tiefe Traurigkeit oder das Gefühl, entwertet zu werden. "Wut kann aber enorme Energie freisetzen", sagte Kopp. Sie beende Gleichgültigkeit und bringe in Bewegung. Gott sei dabei nicht egal, was die Menschen tun: "Unrecht darf nicht sein. Deshalb wird es hier laut und deutlich. Beendet sofort das Unrecht. Lernt immer weiter Gutes zu tun. Haltet euch an das Recht. Seid hilfsbereit. Bitte wenden! Jetzt!"

Appell zur Umkehr im Alltag

Verantwortung dürfe dabei nicht allein bei anderen gesucht werden, mahnte Kopp: "Es geht nicht um den Minister oder den Stadtrat oder die in Berlin." Es gehe um jeden selbst. Entscheidend seien die kleinen Gesten im Alltag, etwa freundlich zu bleiben, wenn jemand grantig werde, oder selbst nicht laut zu werden, wenn jemand schreie. "Ich wünsche mir Menschen in Staat und Kirche mit weniger großen Gesten und mit vielen kleinem Gutem", sagte Kopp. Das Gute falle nicht in den Schoß, es lasse sich konsequent üben.