Ein Schwan, der eigentlich eine Prinzessin ist, ein Prinz, der sich in sie verliebt, und ein böser Zauberer, der das Glück der beiden verhindern will: Die Geschichte von "Schwanensee" gehört zu den großen Erzählungen des klassischen Balletts. Ihre Faszination verdankt sie nicht zuletzt der Musik Pjotr Iljitsch Tschaikowskys, die Sehnsucht, Bedrohung und Hoffnung in unverwechselbare Klangbilder fasst. In der Saison 2026/27 steht das Werk aus einem besonderen Anlass im Mittelpunkt: Vor 150 Jahren, am 20. Februar 1877, wurde es am Moskauer Bolschoi-Theater uraufgeführt. Das Grand Classic Ballet nimmt dieses Jubiläum zum Anlass für eine ausgedehnte Wintertournee durch Deutschland. Geplant sind 150 Vorstellungen in 50 Städten innerhalb von drei Monaten.

Unter der künstlerischen Leitung von Elizaveta Taranda bringt das internationale Ensemble den Klassiker auf die Bühne. Die Tänzerinnen und Tänzer verbinden die anspruchsvolle Technik des klassischen Balletts mit einer ausdrucksstarken Darstellung der Figuren. Produzent Konstantin Rain beschreibt das Anliegen der Compagnie als Versuch, die Tradition nicht museal zu verwalten, sondern ihr zeitloses Feuer für jede Generation neu zu entfachen. Neben "Schwanensee" gehört auch der "Nussknacker" zum Programm der Tournee.

Zwischen Verzauberung und Erlösung

Im Zentrum von "Schwanensee" steht Prinzessin Odette, die durch den Zauber des Magiers Rotbart in einen Schwan verwandelt wurde. Nur nachts kann sie ihre menschliche Gestalt annehmen. Der Fluch lässt sich der bekannten Handlung zufolge durch die aufrichtige Liebe eines Mannes brechen. Als Prinz Siegfried Odette begegnet, verliebt er sich in sie und verspricht ihr Treue. Doch Rotbart täuscht ihn mit seiner Tochter Odile, die Odette zum Verwechseln ähnlich sieht. Siegfrieds Irrtum bedroht die Hoffnung auf Befreiung und führt die Liebenden in eine Katastrophe, deren Ausgang je nach Inszenierung unterschiedlich gestaltet wird.

Das Ballett ist kein christliches Glaubensdrama. Dennoch berührt seine Bildsprache Motive, die auch in religiösen Erzählungen eine zentrale Rolle spielen: die Gefangenschaft unter einer zerstörerischen Macht, die Sehnsucht nach Befreiung, die Bewährung der Liebe und die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort behält. Odette lebt zwischen zwei Welten, zwischen menschlicher Würde und einer Gestalt, die ihr von außen aufgezwungen wird. Ihre Verwandlung lässt sich als Bild für Entfremdung lesen – für den Verlust der eigenen Freiheit und die Hoffnung, wieder ganz sie selbst werden zu dürfen.

Auch die Treueprobe Siegfrieds besitzt eine spirituelle Dimension. Der Prinz muss lernen, hinter dem äußeren Schein die Wahrheit zu erkennen. Nicht die Ähnlichkeit der Erscheinung entscheidet, sondern die innere Haltung. In christlicher Perspektive erinnert dies an die Spannung zwischen Verführung und Wahrheit, zwischen bloßem Anschein und wirklicher Liebe. Zugleich ist Vorsicht geboten: Solche Deutungen sind keine eindeutige Botschaft des Librettos, sondern Lesarten, die das Werk für heutige Zuschauerinnen und Zuschauer öffnen.

Besonders eindrücklich ist die Frage nach dem Opfer. In vielen traditionellen Fassungen nimmt die Geschichte ein tragisches Ende; andere Inszenierungen lassen die Liebe den Fluch überwinden. Gerade diese unterschiedlichen Schlüsse machen "Schwanensee" zu mehr als einem Märchen über einen bösen Zauberer. Das Ballett verhandelt, wie weit Menschen für ihre Liebe gehen, wie zerbrechlich Vertrauen ist und ob aus Leid und Verlust eine neue Wirklichkeit entstehen kann. Die Hoffnung auf Erlösung bleibt dabei eng mit der Frage verbunden, welchen Preis Freiheit und Treue haben.

Tschaikowsky und die Suche nach dem Spirituellen

Dass solche Fragen in der Musik eine besondere Tiefe erhalten, hängt auch mit ihrem Komponisten zusammen. Tschaikowsky (1840–1893) war keineswegs ausschließlich der Schöpfer romantischer Bühnenwerke und großer Sinfonien. Die orthodoxe Kirchenmusik und die religiöse Tradition Russlands beschäftigten ihn intensiv. Seine Haltung zum Glauben entwickelte sich im Laufe seines Lebens und lässt sich nicht auf ein einfaches Bekenntnis reduzieren. In seinen Briefen beschrieb er jedoch die poetische Kraft des orthodoxen Gottesdienstes und die besondere Wirkung seiner Liturgie.

1878, nur ein Jahr nach der Uraufführung von "Schwanensee", komponierte Tschaikowsky seine "Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomos" op. 41. Später folgten unter anderem die "Ganznächtliche Vigil" und weitere geistliche Chorwerke. Mit seiner Beschäftigung mit der orthodoxen Kirchenmusik wollte er eine eigenständige musikalische Sprache für die Liturgie finden. Seine geistlichen Kompositionen gehören zu einem wichtigen Kapitel der russischen Chormusikgeschichte.

Diese religiöse Arbeit bedeutet nicht, dass "Schwanensee" als verschlüsselte christliche Allegorie verstanden werden müsste. Das Ballett entstand als Bühnenwerk, seine Handlung speist sich aus Märchenmotiven und romantischen Vorstellungen. Doch Tschaikowskys Fähigkeit, seelische Konflikte musikalisch auszuleuchten, verbindet seine weltlichen und geistlichen Werke auf einer tieferen Ebene: In beiden Bereichen geht es um menschliche Verletzlichkeit, um Sehnsucht und um die Suche nach einer Wirklichkeit, die über das unmittelbar Sichtbare hinausweist.

Die Musik von "Schwanensee" trägt diese Spannung in sich. Ihre lyrischen Melodien lassen die Zartheit Odettes ebenso hörbar werden wie die dunklen Kräfte, die ihr Leben bestimmen. Wiederkehrende Motive verbinden die Szenen zu einem musikalischen Ganzen und verleihen der Geschichte eine beinahe schicksalhafte Geschlossenheit. So wird das Orchester zum inneren Erzähler: Es macht hörbar, was die Figuren im Tanz allein kaum ausdrücken könnten.

Ein Klassiker, der sich immer neu erzählt

Bei der Uraufführung 1877 blieb "Schwanensee" zunächst der große Erfolg versagt. Erst die Neufassung von 1895 in St. Petersburg, choreografiert von Marius Petipa und Lew Iwanow, begründete den Siegeszug des Werks. Seither haben Generationen von Choreografinnen und Choreografen die Geschichte neu interpretiert.

Dass das Ballett bis heute weltweit zum Repertoire gehört, liegt gerade an dieser Offenheit. Die Schwanenbilder, die Liebesgeschichte und der Kampf gegen eine übermächtige Verführung lassen Raum für unterschiedliche Akzente: für ein romantisches Märchen, ein psychologisches Drama oder eine Erzählung über Freiheit und Selbstbestimmung. Das Grand Classic Ballet setzt bei seiner Tournee auf die Verbindung aus klassischer Form, aufwendigen Kostümen, Bühnendekoration und einer emotional zugänglichen Darstellung.

Das Jubiläum erinnert damit nicht nur an ein historisches Datum. Es lenkt den Blick auf ein Werk, das seit anderthalb Jahrhunderten Fragen stellt, die Menschen weiterhin bewegen: Was macht Liebe wahrhaftig? Wie lässt sich der Bann des Äußeren durchbrechen? Und bleibt Hoffnung selbst dort möglich, wo das Leben tragisch endet? In diesen Fragen berührt "Schwanensee" auch eine spirituelle Dimension – ohne seine Vieldeutigkeit auf eine einzige Antwort festzulegen.

Termine in Bayern und Karten

Das Grand Classic Ballet gastiert mit "Schwanensee" in folgenden bayerischen Städten. Neben der klassischen Wintertournee gibt es Sonderaufführungen unter dem Titel "Schwanensee – Jenseits der Bühne" mit Live-Streichquartett.

Wintertournee

24. November 2026, 19 Uhr: Nürnberg, Meistersingerhalle

19. Dezember 2026, 20 Uhr: Ingolstadt, Maritim Hotel

20. Dezember 2026, 18 Uhr: Ingolstadt, Maritim Hotel

Schwanensee – Jenseits der Bühne

23. Januar 2027, 19 Uhr: München, Löwenbräukeller – mit Live-Streichquartett

24. Januar 2027, 15 Uhr: München, Löwenbräukeller – mit Live-Streichquartett

10. Februar 2027, 20 Uhr: Oberstdorf, Großer Saal Nebelhorn

11. Februar 2027, 20 Uhr: Schwabmünchen, Stadthalle

Alle Termine und Karten gibt es auf der Website des Grand Classic Ballet.