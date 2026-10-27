Kitzingen (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp predigt am Samstag beim Reformationsgottesdienst (31. Oktober) des Dekanats Kitzingen in der Stadtkirche. Im Mittelpunkt der Feier unter dem Leitwort "Was wir uns zusingen" steht das gemeinsame Singen, wie die Landeskirche am Montag in München mitteilte. "Die Reformation war auch eine Singbewegung", betonte Kopp. Reformator Martin Luther habe gewollt, dass die Menschen ihren Glauben nicht nur hören, sondern selbst zum Ausdruck bringen.

Im Paul-Gerhardt-Gedenkjahr greife der Gottesdienst das Werk des Liederdichters auf, sagte Kopp. Dessen Lieder erzählten davon, wie Gottes Liebe Menschen berühre und trage. Auch heute brauche es Worte und Gesänge, die Mut machten und Hoffnung gäben, wenn vieles unsicher werde, erläuterte er. Laut Mitteilung präge Musik den gesamte Gottesdienst. Gemeinsam würden Lieder aus unterschiedlichen Jahrhunderten gesungen. Nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr gibt es einen Umtrunk in der Kirche.