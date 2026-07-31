Nürnberg (epd). Die Stadt Nürnberg hat am Freitag einen der Höhepunkte ihres Festjahres "500 Jahre Bildungshelden" begangen. In der evangelischen Sebalduskirche wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst der 500. Geburtstag des Melanchthon-Gymnasiums gefeiert. In seinem Predigt-Part sagte Landesbischof Christian Kopp laut Manuskript, dass der christliche Glaube ein "Unterschiedmacher" sei. Christinnen und Christen gingen aufeinander zu und machten aus einem Nebeneinander ein Miteinander.

Philipp Melanchthon (1497-1560), der neben Martin Luther einer der wichtigsten Reformatoren war, hatte laut Kopp klare Überzeugungen und suchte immer das Gespräch: "ein kompromissloser Kompromisssucher." Er habe gewusst, dass die Welt von Kompromissen lebe. Die Welt brauche Menschen, die klug und menschlich seien und eine klare Haltung hätten. "Sie sehnt sich nach Menschen, die unterscheiden können: zwischen wahr und falsch. Zwischen unwichtig und wichtig. Melanchthon war so", sagte der Bischof.

Erzbischof Gössl war selbst Schüler am Melanchthon-Gymnasium

Der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl sagte in der Dialogpredigt laut Manuskript, dass er ab dem Schuljahr 1975/76 selbst Schüler des Melanchthon-Gymnasiums gewesen sei. Der Geist dieser Schule habe ihn über 50 Jahre hindurch geprägt. "Es ist der Geist der Philosophie der alten Denker, der auch Anschluss findet in die moderne Zeit, weil die menschlichen Urfragen die gleichen geblieben sind."

Gössl sprach sich für das Selberdenken aus, statt nur auf Künstliche Intelligenz zu vertrauen. "Wir lernen für das Leben, weil wir das Denken lernen." Damit meine er nicht nur nüchtern-sachliche Verstandesleistung, sondern auch sittlich-ethisches Denken, "das sich in Menschen und Situationen einfühlen und so verantwortete Entscheidungen treffen kann". Eine solche Bildung könne im hektischen Durcheinander des Lebens Orientierung und Halt vermitteln, genauso wie der Glaube an Gott.