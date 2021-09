Landesbischof richtet Impf-Appell an Erwachsene zum Schutz der Kinder

München, Hannover (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hat am Mittwoch an Erwachsene appelliert, sich gegen Corona impfen zu lassen: "Kinder können sich nicht impfen lassen. Wir können sie nur schützen, wenn wir Erwachsene, die die Chance dazu haben, es tun."

Bedford-Strohm räumte ein, dass es eine persönliche Entscheidung sei, ob man sich impfen lässt. "Aber es ist nicht nur eine persönliche Entscheidung. Es hängt auch für andere viel davon ab - besonders für die Jüngsten und Verletzlichen, die Kinder", erklärte Bedford-Strohm am Mittwoch in Brüssel.

Kinder und Jugendliche hätten auf so vieles verzichtet, um Erwachsene und Alte zu schützen, fügte Bedford-Strohm hinzu: "Ein neuerlicher Lockdown würde sie jetzt noch schlimmer treffen." Es sei höchste Zeit, "dass wir jetzt alles tun, um etwas zurückzugeben und die Kinder zu schützen", appellierte der EKD-Ratsvorsitzende.

In Deutschland sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums aktuell knapp 62 Prozent der Bevölkerung vollständig, 66 Prozent mindestens einmal gegen das Corona-Virus geimpft. Die Zahl der täglich verabreichten Impfdosen geht seit Ende Juni kontinuierlich zurück, obwohl bei vielen Menschen eine Schutzimpfung noch aussteht.