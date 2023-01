Freyung (epd). Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und der Passauer katholische Bischof Stefan Oster werden den Auftakt-Gottesdienst auf der Landesgartenschau in Freyung am 27. Mai gestalten. Im Vorfeld dieses ökumenischen Gottesdienstes sei eine Podiumsdiskussion zum Thema Menschenrechte mit dem Landesbischof geplant, teilte das Dekanat Passau am Mittwoch mit.

Die beiden christlichen Kirchen präsentieren sich auf dem Gartenschaugelände mit einem vielfältigen Programm. So sollen laut Mitteilung jeden Sonntag um 11 Uhr Gottesdienste und von Montag bis Freitag Andachten unter dem Titel "Fünf vor Fünf" stattfinden. Eine Pilgerbegleiterin biete jeden Mittwoch und Freitag meditative Spaziergänge an. Bei einem Festival der Kirchen am 9. und 10. September gestalten Chöre, Bläser und Bands ein buntes Potpourri, hieß es. Abschließender Höhepunkt werde am letzten Sonntag der Gartenschau (1. Oktober) ein ökumenischer Gottesdienst mit dem katholischen Dekan Magnus König und dem Regensburger evangelischen Regionalbischof Klaus Stiegler sein.

Die Landesgartenschau findet vom 25. Mai bis 3. Oktober auf dem 800 Meter hohen Freyunger Geiersberg statt. Damit ist sie laut Veranstalter die höchst gelegene Gartenschau, die je in Bayern stattfand. Auf dem Gipfel wurden ein Kreuz und eine Naturkapelle errichtet. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 16 Euro, die Dauerkarte 65 Euro im Vorverkauf. Kinder bis 18 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt.