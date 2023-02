Rassistischer Terroranschlag

Drei Jahre nach dem Terror in Hanau: Bildungsinitiative Ferhat Unvar will Schmerz in Kraft verwandeln

Am 19. Februar vor drei Jahren erschoss ein Mann in Hanau neun Migranten, seine Mutter und sich selbst. Der Schrecken ist vor Ort noch spürbar. Eine betroffene Mutter hat ihren Schmerz in eine Kraft für andere verwandelt.