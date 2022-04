Landshut (epd). In Deutschland wissen immer weniger Menschen, warum Ostern gefeiert wird. Die niederbayerische Landtagsabgeordnete Ruth Müller (SPD), die zugleich Synodale der evangelischen Landeskirche ist, hat dies zum Anlass genommen, einen Podcast über das Osterfest zu produzieren, wie sie am Donnerstag mitteilte. Zum Podcast in ihrer Reihe "Müllers Menschen" lud sie die Landshuter evangelische Dekanin Nina Lubomierski ein. Was es mit den Ostertagen und Osterbräuchen auf sich hat, welche Bedeutung sie in der Kirche haben und wie die beiden Frauen privat Ostern feiern, darauf geht der Podcast ein. "Wir haben Ostern selten so gebraucht wie dieses Jahr", erläutert darin die evangelische Dekanin.