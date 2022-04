Nürnberg (epd). Den Auftakt zu ihrem 60. Jubiläumsjahr feiert die Lebenshilfe Bayern am 22. April, dem Tag der Menschen mit Behinderungen, auf dem Nürnberger Volksfest. Aus bayerischen Lebenshilfe-Einrichtungen werden an diesem Tag über 1.200 Volksfest-Begeisterte erwartet, teilte der Verband am Mittwoch mit. "Nach zwei Jahren Pandemie freuen wir uns umso mehr auf ein fröhliches, unbeschwertes Miteinander beim zweitgrößten Volksfest Bayerns", so die Landesvorsitzende Barbara Stamm. Für Stimmung sorge die inklusive Kultband "Schmetterlinge" der Lebenshilfe Nürnberger Land.

Unter dem Motto "Miteinander - Wir gestalten Teilhabe" setzt sich der Lebenshilfe-Landesverband Bayern seit 1962 als Dachorganisation der bayerischen Lebenshilfen insbesondere für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien ein. Der Verband hat heute gut 160 Mitglieds-Organisationen. Diese unterstützen, fördern und begleiten über 50.000 Menschen mit Behinderungen und deren Familien in etwa 900 Einrichtungen, Diensten und Beratungsstellen. Die Landesvorsitzende Barbara Stamm ist seit 2001 im Amt. Die Lebenshilfe ist bundesweit aktiv als Elternverband und Selbsthilfe-Vereinigung, als Fachverband und Trägerin von Einrichtungen der Behindertenhilfe.

Der Tag der Menschen mit Behinderungen auf dem Nürnberger Frühlingsfest wird seit mehreren Jahren vom Süddeutschen Verband reisender Schausteller und Handelsleute veranstaltet. An diesem Tag werden traditionell kostenfreie Fahrten in allen teilnehmenden Fahrgeschäften und Belustigungen geboten. Außerdem gibt es laut Veranstalter stark reduzierte Angebote bei allen anderen teilnehmenden Betrieben. Das Frühlingsfest 2022 soll vom 16. April bis 1. Mai auf dem Nürnberger Volksfestplatz an der Bayernstraße stattfinden.