Marktzeuln, Lichtenfels (epd). Die Lichtinstallationen von "Oberfranken leuchtet" gehen am kommenden Freitag (8. April) in eine neue Runde. In Marktzeuln (Landkreis Lichtenfels) werde die 51. Ausgabe des Projekts stattfinden, teilte der Geschäftsführer der Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv, Frank Ebert, am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. "Oberfranken leuchtet" sei seit 2005 mehrmals im Jahr an verschiedenen Orten in Oberfranken zu sehen.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause würden bei "Marktzeuln leuchtet" unter anderem die Rodach, das barocke Fachwerk-Rathaus und die Kirche mit besonderen Lichtinstallationen in Szene gesetzt. Besucherinnen und Besucher können während des zehntägigen Events einen Rundgang durch Marktzeuln machen und die Lichtinstallationen auf sich wirken lassen. Mit organisiert werde das Ereignis vom Coburger Designforum Oberfranken in Zusammenarbeit mit der Designfakultät der Hochschule Coburg, hieß es.

Bei "Oberfranken leuchtet" werden öffentliche Plätze, Gebäude oder Parkanlagen mit Hilfe verschiedener Leuchtmittel und Lichtobjekte in Szene gesetzt.