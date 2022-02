München, Marbach (epd). Eine neue Veranstaltungsreihe will Gedichten eine möglichst große Bühne geben. Dazu sollen vier Expertinnen und Experten lyrische Neuerscheinungen live vor Publikum diskutieren, teilte das Deutsche Literaturarchiv Marbach am Dienstag mit. Die Reihe "Das Lyrische Quartett - Gedichte im Gespräch" wird gemeinsam mit der Stiftung Lyrik Kabinett in München, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt und dem Deutschlandfunk Kultur veranstaltet.

Gedichte sind die Urform der Literatur und aus der Beschwörungsmagie entstanden, hieß es. Aus Reimen, Rhythmen und Gesängen seien Dichtungen entstanden, lange bevor das erste Buch geschrieben worden sei. "Wenn wir heute Gedichte lesen, beschäftigen wir uns dabei, ob wir es wollen oder nicht, immer auch mit solchen Urformen der Literatur", so die Mitteilung.

Das Lyrische Quartett soll künftig drei- bis viermal im Jahr in München und Marbach über Gedichte debattierten, streiten und von ihnen schwärmen. Die erste Veranstaltung ist am 4. April um 19 Uhr in München geplant. Eine Aufzeichnung soll dann wenig später im Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt werden. Der darauffolgende Abend soll am 6. Juli in Marbach stattfinden.