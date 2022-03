Bayreuth, Hameln (epd). Der Weser-Radweg ist nach 2020 zum zweiten Mal zu Deutschlands beliebtestem Radfernweg gekürt worden. Das ist das Ergebnis der jährlich durchgeführten Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), wie die Infozentrale des Weser-Radwegs in Hameln am Mittwoch mitteilte. Demnach belegt der Elbe-Radweg den zweiten Platz. Der Main-Radweg rangiert an dritter Stelle.

Die ADFC-Radreiseanalyse basiert den Angaben zufolge auf einer repräsentativen Online-Befragung. Sie richtet sich an Radfahrer, die im vergangenen Jahr Ausflüge oder Urlaube mit dem Rad unternommen haben. Der Weser-Radweg ist 520 Kilometer lang. Er führt von Hann. Münden im Weserbergland nach Cuxhaven an der Nordsee. Der Main-Radweg erstreckt sich über mehr als 550 Kilometer von der Region Bayreuth bis nach Mainz.