Bayreuth (epd). 360-Grad-Aufnahmen der Markgrafenkirchen im Kirchenkreis Bayreuth werden ab kommenden Mittwoch (2. Februar) auf der Homepage der Markgrafenkirchen zu sehen sein. Unter markgrafenkirchen.de werde es möglich sein, via Mausklick und Videos die knapp 60 - an einem Leader-Projekt beteiligten - Kirchen in der Region, rundum zu erkunden, teilte die Projektstelle für die Markgrafenkirchen am Mittwoch mit. Neben der 360-Grad-Rundumschau gibt es auf der Homepage Infopunkte und dreisprachige Texte auf Deutsch, Englisch und Tschechisch. Mit zusätzlichen Detailaufnahmen werde außerdem ein Blick hinter die Kulissen gewährt.

Sie freue sich, dass die Markgrafenkirchen im Kirchenkreis Bayreuth damit weltweit online für die Menschen zugänglich seien, sagte die Bayreuther evangelische Regionalbischöfin, Dorothea Greiner. Sie sehe darin eine Chance, noch mehr Menschen für diese besondere Kirchenbauweise zu begeistern. Sie könnten das Flair dieser Räume live erleben und entdecken.

Mit den Markgrafenkirchen entstand im 17. Jahrhundert ein besonderer Typ von Kirchen, zunächst im Barock- später neoklassizistischen Stil. Oberfranken besitzt fast 200 Kirchen im Stil der Markgrafenzeit. Im Rahmen des Leader-Projekts "Erschließung der Markgrafenkirchen in Oberfranken" sollen möglichst viele Menschen auf die Markgrafenkirchen aufmerksam gemacht werden.