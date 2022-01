München (epd). "Es gibt keine Zukunft des Christentums in unserem Land ohne eine erneuerte Kirche."

Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx am Donnerstag (27. Januar) in München zu notwendigen Konsequenzen für die katholische Kirche nach der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl in der vergangenen Woche.