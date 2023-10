Einblick in kirchliches Tageshospiz Bremervörde

So sieht der Alltag in einem kirchlichen Tageshospiz aus

In der Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen sind Tageshospize eine wichtige Säule. Doch während Einrichtungen dieser Art beispielsweise in Großbritannien längst etabliert sind, gibt es in Deutschland nur wenige. Der Bedarf ist groß.