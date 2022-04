Schwerin, München (epd). Rund 525.000 Euro stellen die bayerische Landeskirche und die "Stiftung Kirchliches Bauen in Mecklenburg" in diesem Jahr für Vorhaben von evangelischen Kirchengemeinden in Mecklenburg zur Verfügung. Gefördert wird beispielsweise die Kirche in Schlieffenberg (Landkreis Rostock) mit über 90.000 Euro, wie der neue Stiftungs-Vorstandsvorsitzende Frank Claus am Freitag mitteilte. Jeweils 10.000 Euro werden für die Restaurierung eines Reliefs und Wandmalereien in St. Nikolai Rostock sowie für den Einbau einer Kirchturmuhr in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bereitgestellt.

Die Stiftung hilft nach Angaben des Kirchenkreises vor allem den 202 mecklenburgischen Kirchengemeinden dabei, ihren notwendigen Eigenanteil für Bauprojekte aufzubringen. Gefördert werden Vorhaben an Gebäuden, für die in der Regel keine Patronatsmittel zur Verfügung stehen. Ebenso gibt es Geld für Ausstattungsstücke wie Altäre, Taufsteine, Kanzeln, Glocken, Abendmahlskelche oder Orgeln.

Verteilt werden jährlich rund 492.000 Euro, die aus Kapitalerträgnissen der Stiftung und Zuwendungen aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern stammen. Den Kapitalstock für die Stiftung hatte 2012 die frühere mecklenburgische Landeskirche aus Rücklagen zur Verfügung gestellt. Zudem fließen jährlich 420.000 Euro für besondere Projekte von Bayern nach Mecklenburg. Seit 1948 sind die evangelischen Kirchen in Mecklenburg und Bayern partnerschaftlich verbunden. Insgesamt sind seit 2012 rund 280 Projekte gefördert worden. Dafür sind knapp fünf Millionen Euro geflossen, davon allein 4,2 Millionen Euro aus Bayern.