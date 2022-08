Fürth (epd). Immer mehr Kinder im Freistaat besuchen eine Kita. Die Zahl der in den 10.085 bayerischen Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder sei im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mit. Die Betreuung von unter Dreijährigen stieg um 6,1 Prozent auf 120.208 Kinder; die Zahl aller kleinen Besucher in Krippen und Kindergärten zusammen stieg um 3,2 Prozent auf 629.104. Inklusive öffentlich geförderter Tagespflege waren Anfang März in Bayern insgesamt 640.812 Kinder in öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung (plus 3,1 Prozent).

Auch die Zahl der Kindertageseinrichtungen ist den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr um mehr als zwei Prozent gestiegen: In Summe standen hier 710.851 Plätze zur Verfügung. Insgesamt waren 135.180 Personen in Kindertageseinrichtungen tätig, 109.655 überwiegend im pädagogischen Bereich. Das waren 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr.