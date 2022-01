Fürth (epd). In Bayern haben im Jahr 2020 fast 600.000 Menschen eine soziale Mindestsicherung erhalten. 588.272 Personen seien auf Sozialleistungen angewiesen gewesen, teilte das Statistische Landesamt in Fürth am Mittwoch mit. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger um rund 20.000 Personen gestiegen.

Zwei Drittel von ihnen hätten eine Grundsicherung für Arbeitsuchende erhalten. Eine Grundsicherung im Alter bezogen knapp 72.000 Menschen. Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekamen 55.555 Menschen eine Grundsicherung, für Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen waren 12.375 Menschen bezugsberechtigt.

Aus der Zahl der Leistungsempfänger errechnet das Statistikamt die sogenannte Mindestsicherungsquote, die im Jahr 2020 in Bayern 4,5 Prozent betrug, im Jahr zuvor noch 4,3 Prozent. Der Freistaat sei damit das Bundesland mit der niedrigsten Mindestsicherungsquote in der Bundesrepublik, heißt es in der Mitteilung.