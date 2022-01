Nürnberg (epd). Der Leitende Direktor der Wilhelm-Löhe-Gesamtschule in Nürnberg, Mark Meinhard, ist neuer Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Schulbünde in der Evangelischen Kirche in Deutschland (AGES). In der AGES seien 165 evangelische, allgemeinbildende Schulen zusammengeschlossen, die durch ihre Schulleitungen vertreten werden, teilte Meinhard dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Er löst in dem Amt Michael Schopp ab, der bis 2016 die Löhe-Schule geleitet hatte.

Der 50-Jährige Pfarrer Meinhard ist seit drei Jahren Direktor der bundesweit größten evangelischen Gesamtschule, die fünf Schularten vereint, darunter Realschule, Gymnasium und Fachoberschule. Die 1901 zunächst als "Evangelische Schule für Mädchen" gegründete Einrichtung besuchen rund 2.000 Kinder und Jugendliche. Meinhard ist auch Elternbeiratsvorsitzender beim Windsbacher Knabenchor und führt die Geschäfte der Bayerischen Pfarrbruderschaft.

Er wolle als AGES-Vorsitzender den innerkirchlichen Blick auf die gute Ausgangslage und die Möglichkeiten der evangelischen Schulen lenken, sagte Meinhard. Sie könnten in Zeiten gesellschaftlicher Veränderung ein wichtiger Weg sein, wenn die Kirche vor der Frage stehe, "wo sie sich verstärkt engagieren kann und muss, um die Botschaft des Evangeliums weiter sichtbar nach außen zu tragen".

In der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Schulbünde der EKD sind die drei Schulbünde Deutschlands, der Evangelische Schulbund Nord, der Evangelische Schulbund in Südwestdeutschland und die Schulstiftung in Bayern verbunden.