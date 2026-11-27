Bonn, München (epd). Menschen mit Behinderung haben es in Bayern derzeit besonders schwer, eine Stelle zu finden. Laut dem am Freitag in Bonn veröffentlichten bundesweiten Inklusionsbarometer Arbeit stieg im Freistaat 2026 die Zahl erwerbsloser Menschen mit Behinderung besonders stark. Auch die Arbeitslosenquote hätte angezogen.

Für Bayern ergebe sich ein besorgniserregendes Bild, teilte die Aktion Mensch mit. Hier habe sich die Situation im Vergleich zum Rest der Republik am meisten verschlechtert. Die Zahl Arbeitsloser mit Behinderung sei um fast zehn Prozent gestiegen. Dies sei der höchste Wert seit Erscheinen der ersten Ausgabe der Studie im Jahr 2013.

Kündigungen sind kein Einzelfall

Mit Sorge blickt die Aktion Mensch zudem auf die Entlassungsbereitschaft der bayerischen Unternehmen. Die Zahl der Anträge auf Kündigung von Beschäftigten mit Behinderung sei um nahezu 15 Prozent auf 4.650 gestiegen, heißt es in der Mitteilung. "Arbeitgeberinnen setzen in wirtschaftlich unbeständigen Phasen den Rotstift vermehrt auch bei der Inklusion an und damit bei ihren Mitarbeiterinnen mit Behinderung", betonte Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch.

Bei all den negativen Entwicklungen zeigt die Studie jedoch auch einen kleinen Aufschwung bei der betrieblichen Inklusion. Der Anteil der Unternehmen in Bayern, die per Gesetz dazu verpflichtet sind, mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze an Angestellte mit Behinderung zu vergeben, ist 2026 leicht gestiegen.

Inklusion als Chance für Betriebe

Marx empfahl Unternehmen, Inklusion als Chance zu begreifen. "Vielfältige Teams arbeiten häufig nicht nur innovativer, sondern reagieren auch resilienter auf Veränderungen", sagte sie. Hinzu komme, dass es unter Menschen mit Behinderungen überdurchschnittlich viele gut qualifizierte Kräfte gebe, das sei angesichts des Fachpersonalmangels wichtig.