Nürnberg (epd). Zum deutschlandweiten Kinderhospiztag am 10. Februar plant das Hospiz-Team Nürnberg ab 16 Uhr eine Menschenkette um die Lorenzkirche und weiter in Richtung Burg. Dazu sollen laut Pressemitteilung die offiziellen grünen Bänder zum Kinderhospiztag verwendet werden, um den Sicherheitsabstand einzuhalten. Der Verein beteiligt sich auch an der Instagram-Aktion, die unter #kinderhospizdienstnürnberg, #hospizteam, #gemeinsamverbunden im Digitalen auf das Thema aufmerksam machen will.

Firmen, Einrichtungen und Vereine, die sich an der Menschenkette in ihren eigenen Räumen beteiligen wollen, haben ebenfalls Bänder erhalten und können die erreichten Meter per Instagram oder Facebook an das Hospiz-Team melden, "um so unsere Verbundenheit mit den betroffenen Kindern und ihren Familien zu zeigen."