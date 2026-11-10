Nürnberg (epd). Die Preisträger des Deutschen Menschenrechts-Filmpreises stehen fest. Als bester Langfilm werde die Dokumentation "Kein Land für Niemand - Abschottung eines Einwanderungslandes" ausgezeichnet, teilten die Organisatoren am Dienstag in einer Presseerklärung mit. Die Regisseure Max Ahrens und Maik Lüdemann gäben darin einen Einblick in die konkrete Realität von Flüchtlingen im Mittelmeer, heißt es in der Jurybegründung. Das Publikum bekomme zudem "vorgeführt, wie der Tanker Europa zunehmend seine Grenzen dicht macht".

In der Kategorie Kurzfilm wird den Angaben zufolge der Film "Ukraine: Donbass, auf Leben und Tod" von Edward Kaprov ausgezeichnet, bestes Magazin ist "Antisemitismus: Wenn der Vorwurf zur Waffe wird", in der Kategorie Hochschule gewinnt mit "Where the Waves Took Her" ein Film über eine Hebamme auf einem Seenotkreuzer. Als "Non Professional" bekommt das Projekt "Romnja Rangers" der Hamburger Filmgruppe Romnja Power einen Preis, in der Kategorie Bildung der Spielfilm "Bouge comme une fille" von Leah Meinhof zum Thema Frauenbeschneidung.

"Haltung zeigen, Missstände sichtbar machen"

Der Wettbewerb zeige, dass es zahlreiche Kunstschaffende gebe, die Themen auch dann verfolgten, wenn sie "längst aus den Schlagzeilen verschwunden seien", sagte Steffen Kircher, Gesamtkoordinator des Wettbewerbs. Gerade wenn demokratische Werte unter Druck stünden, brauche es "mutige Filmschaffende, die Haltung zeigen, Missstände sichtbar machen und sich nicht einschüchtern lassen".

Der Menschenrechts-Filmpreis wird von 20 Organisationen der Zivilgesellschaft organisiert und alle zwei Jahre verliehen. Schirmfrau der 15. Preisverleihung ist die Journalistin Sophie von der Tann. Die Verleihung findet am 5. Dezember 2026 in der Nürnberger Tafelhalle statt.